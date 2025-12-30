POL-BO: Vermisstenfahndung erfolgreich: Marlyse E. aus Bochum wohlbehalten angetroffen
Bochum (ots)
Die Suche nach der vermissten Marlyse E. (53) aus Bochum ist abgeschlossen. Die Gesuchte ist am Dienstag, 30. Dezember, gegen 15 Uhr wohlbehalten in Bochum angetroffen worden.
Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.
