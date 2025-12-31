Polizei Bochum

POL-BO: Korrektur Uhrzeit: Explosion in Bochumer Mehrfamilienhaus

Bochum (ots)

In der Nacht zum 31. Dezember kam es gegen 0.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Nordring 37 in Bochum zu einer Explosion. Der Explosionsort befand sich in einer Erdgeschosswohnung. Durch die Druckwirkung wurde ein Fenster aus der Verankerung gelöst und auf die Straße gedrückt.

Zur Durchführung der erforderlichen Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Technischen Hilfswerks (THW) eingesetzt. Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert.

In einer angrenzenden Wohnung musste eine 70-jährige Bewohnerin reanimiert werden. Trotz unverzüglich eingeleiteter medizinischer Maßnahmen verstarb die Frau später im Krankenhaus. Derzeit ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen dem medizinischem Notfall und der Explosion besteht.

Die Ursache der Explosion ist bislang ungeklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die 48-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie ihr 46-jähriger Besucher aus Herne wurden zur Klärung des Sachverhalts vorläufig festgenommen. Beide Personen blieben unverletzt.

Das Polizeipräsidium Bochum hat zur weiteren Aufklärung eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauern derzeit noch an.

