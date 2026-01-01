PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Jahreswechsel 2025/2026: Erste Bilanz der Polizei für Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Der Jahreswechsel zum Jahr 2026 verlief für die Polizei in Bochum, Herne und Witten nach einer ersten Auswertung insgesamt verhältnismäßig ruhig.

Bis 6 Uhr bewältigten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in allen drei Städten zusammen 116 Einsätze mit Silvesterbezug. Davon entfielen 86 Einsätze auf Bochum, 22 auf Herne und acht auf Witten.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden insgesamt 43 Platzverweise ausgesprochen (Bochum: 15, Herne: 11, Witten: 17). Darüber hinaus kam es zu einer Ingewahrsamnahme in Bochum sowie zu zwei freiheitsentziehenden Maßnahmen in Herne, darunter eine vorläufige Festnahme.

Die Polizei nahm 18 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf. Hiervon wurden 15 Anzeigen in Bochum und drei in Herne gefertigt. In zehn Fällen schritten die Einsatzkräfte wegen missbräuchlicher Verwendung von Böllern und Raketen ein (Bochum: 7, Herne: 2, Witten: 1).

Zudem wurden drei Strafanzeigen wegen Widerstands oder tätlicher Angriffe auf Einsatzkräfte aufgenommen. Alle drei Fälle ereigneten sich in Bochum; die Ermittlungen dauern an.

Auch im Straßenverkehr stellten die Einsatzkräfte Verstöße fest. In Bochum wurden drei Personen unter Alkoholeinfluss sowie eine Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer angetroffen. Insgesamt wurden drei Blutproben entnommen und zwei Führerscheine sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

