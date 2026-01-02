Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Bochum: Täterduo festgenommen

Bochum (ots)

Am 31. Dezember 2025, gegen 11.30 Uhr, wurde im Kordbecksweg in Bochum ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus gemeldet.

Ein Täterduo, bestehend aus einer jungen Frau und einem jungen Mann, versuchte, in das Gebäude einzudringen, floh jedoch ohne Beute von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festgenommen werden. Die Personalien der Festgenommenen stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen beide Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell