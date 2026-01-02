Polizei Bochum

POL-BO: Nach Angriff auf einen 31-Jährigen: Polizei bittet Augenzeugen, sich zu melden

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Bochum.

Nach einem Angriff auf einen 31-Jährigen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in Bochum mit einer Festnahme (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6186506) sucht die Polizei jetzt Zeugen, die die Tat mitbekommen haben.

Die Tat ereignete sich gegen 23.20 Uhr im Bochumer Hauptbahnhof auf dem U-Bahnsteig der Linien 309/318 in Fahrtrichtung Bochum-Gerthe. Ein 18-Jähriger hatte dort einen 31-Jährigen mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde festgenommen und kam in eine forensische Einrichtung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand haben sich zur Tatzeit mehrere Personen auf dem Bahnsteig aufgehalten. Die Ermittlungskommission der Polizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum bittet diese Personen, sich unter 0234 909-4106 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell