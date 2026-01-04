Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt am Samstag zweimal aus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Am Samstag wurde die freiwillige Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.15 Uhr zu einem Mehrparteien Haus am Timmersholt gerufen. Dort sollten aus einem Fenster im Obergeschoss des Hauses Flammen schlagen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war für die Einsatzkräfte noch eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmbar. Der sich noch in der Wohnung befindliche Bewohner wurde ins Freie geleitet. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung u.a. mit einer Wärmebildkamera, konnten aber kein Feuer und keine Rauchentwicklung mehr feststellen. Aufgrund von Fettspritzern und eine Ruß beaufschlagte Decke gingen die Einsatzkräfte von einer Fettexplosion in der Küche aus. Nach Querlüftung und Kontrolle weiterer Räume im Gebäude konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, was ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr erfordert hätte. Die Feuerwehr konnte gegen 17.25 Uhr den Einsatz beenden. Im Einsatz waren 41 Kräfte und 8 Fahrzeuge. Gegen 21.50 Uhr kam es dann zu einem Alleinunfall eines Personenkraftwagens auf der Autobahn A43 in Fahrtrichtung Wuppertal. Dabei befanden sich eine Frau mit drei Kindern im Auto. Bei Eintreffen der Feuerwehr vor Ort waren die Kinder bereits aus dem Auto befreit. Die Fahrerin wurde in Abstimmung mit dem Notarzt beim Verlassen des Fahrzeuges unterstützt. Alle vier Insassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während des Einsatzes stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Einsatzende war gegen 22.40 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell