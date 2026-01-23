POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen - Vermisstenfahndung nach 68-Jährigem
Pforzheim (ots)
Die Polizei sucht nach einem 68-jährigen Mann, der seit dem Abend des 22.01.2026 aus einer Pflegeeinrichtung im Stadtteil Eutingen verschwunden ist.
Der Vermisste wurde zuletzt von Beschäftigten der Pflegeeinrichtung um 21:00 Uhr gesehen und kehrte bisher nicht wieder zurück. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil des 68-Jährigen liegen nicht vor.
Der Gesuchte ist ca. 180cm groß, von schlanker Statur, hat graues Haar und einen grauen 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Hier geht es zur Vermisstenfahndung:
https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-vermisstenfahndung/
Fabian Ottburg, Polizeipräsidium Pforzheim
