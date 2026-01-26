Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengestett - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Althengestett (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Neuhengstett zwischen Freitag und Sonntag haben Unbekannte geringe Beute gemacht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutrittdas in das in der Möttlinger Straße gelegene Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und Elektrowerkzeug gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell