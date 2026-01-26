Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Birkenfeld (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft hat am Freitag, zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr, die Seitenscheibe eines VW in Birkenfeld eingeschlagen und die im Beifahrerraum befindliche Handtasche gestohlen. Der geparkte Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Heergasse.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell