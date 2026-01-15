Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 55-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg zog sich ein 55-jähriger Radfahrer am Mittwoch, 14. Dezember, leichte Verletzungen zu.

Eine 28-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 7.45 Uhr den Caldenhofer Weg in westliche Richtung. Als sie beabsichtigte nach links in den Schleppweg abzubiegen kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der aus östlicher Richtung kam. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

