POL-HAM: "Polizeimotorrad" im Gebüsch gefunden - Eigentümer gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung staunte am Dienstagabend, 13. Januar, nicht schlecht, was sie in einem Gebüsch an der Wilhelmstraße / Unionstraße feststellte.

Gegen 20.40 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte zunächst einen 47-jährigen Mann, wie dieser aus einem dortigen Gebüsch kletterte. Da den Beamten dieses Verhalten schon merkwürdig vorkam, wagten sie einen Blick ins Grüne. Dort stellten sie ein neuwertiges Polizeimotorrad fest - allerdings eindeutig für den Nachwuchs und nicht für den Streifendienst.

Das Versteck war gut, die Erklärung des polizeibekannten Mannes dafür eher weniger: Er gab an, das Kindermotorrad für seinen Sohn gekauft zu haben. Warum das kleine Einsatzfahrzeug jedoch im Gebüsch "geparkt" war, konnte er ebenso wenig plausibel darlegen wie einen Eigentumsnachweis vorlegen.

Das Mini-Polizeimotorrad wurde sichergestellt und zur Polizeiwache gebracht - dort steht es sicherer als im Grünen und wartet nun auf seinen rechtmäßigen kleinen Fahrer.

Ein Hinweis für alle, die sich das jetzt bildlich vorstellen: Nein, kein Polizist beziehungsweise keine Polizistin ist auf dem Mini-Motorrad zur Wache gefahren. Auch wenn die Versuchung groß war, wurde das kleine Einsatzfahrzeug selbstverständlich regelkonform verladen.

Welchem kleinen Nachwuchspolizisten oder welcher kleinen Nachwuchspolizistin gehört dieses Polizeimotorrad? Hinweise zum Eigentümer oder zur Eigentümerin nimmt die Polizei Hamm unter 02381 9160 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

