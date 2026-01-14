Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Goethestraße/Feidikstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 14. Januar, an der Kreuzung Goethestraße / Feidikstraße. Gegen 12.25 Uhr befuhr eine 41-jährige KIA-Fahrerin die Feidikstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung Goethestraße / Feidikstraße, deren Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt wird, bog sie nach links in die Goethestraße ab. Hierbei kollidierte die Hammerin mit einem 84-jährigen Fußgänger, der die Goethestraße in westliche Richtung überqueren wollte.

Die 41-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Der 84-jährige Hammer stürzte aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Neben Einsatzkräften der Polizei Hamm und Rettungskräften der Feuerwehr waren auch Opferschutzbetreuer der Polizei Hamm eingesetzt.

Die Unfallaufnahme wird durch ein Unfallaufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt und dauert aktuell noch an. Für die Dauer der Maßnahmen wird der Verkehr auf der Goethestraße an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feidikstraße ist in diesem Bereich komplett gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (rv)

