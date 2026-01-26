PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Freudenstadt - Während die Eigentümer für ein paar Stunden unterwegs waren, drangen Einbrecher am Freitagabend in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 16:30 - 20:00 Uhr gewaltsam über den Garten Zutritt zum Anwesen in der Keplerstraße. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert einer niederen vierstelligen Summe gelang es Ihnen das Gebäude wieder unbemerkt zu verlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:44

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

    Pforzheim (ots) - Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt sind zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 2:10 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung an der Ecke Bahnhofplatz/ Schlossberg zwischen zwei ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:10

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Birkenfeld (ots) - Durch bislang unbekannte Täterschaft hat am Freitag, zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr, die Seitenscheibe eines VW in Birkenfeld eingeschlagen und die im Beifahrerraum befindliche Handtasche gestohlen. Der geparkte Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Heergasse. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren