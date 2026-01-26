Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Freudenstadt - Während die Eigentümer für ein paar Stunden unterwegs waren, drangen Einbrecher am Freitagabend in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 16:30 - 20:00 Uhr gewaltsam über den Garten Zutritt zum Anwesen in der Keplerstraße. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert einer niederen vierstelligen Summe gelang es Ihnen das Gebäude wieder unbemerkt zu verlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

