PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Pforzheim (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt sind zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 2:10 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung an der Ecke Bahnhofplatz/ Schlossberg zwischen zwei Personengruppen. Schließlich wurden ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger von mehreren bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Einer der beiden Männer wurde durch den Angriff schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zweite wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Angreifer flüchteten unerkannt in Richtung Schlosspark. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:10

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Pkw-Aufbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Birkenfeld (ots) - Durch bislang unbekannte Täterschaft hat am Freitag, zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr, die Seitenscheibe eines VW in Birkenfeld eingeschlagen und die im Beifahrerraum befindliche Handtasche gestohlen. Der geparkte Pkw befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Heergasse. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:00

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Leergutdiebstahl - Zeugen gesucht

    Horb am Neckar (ots) - In gleich zwei Nächten innerhalb einer Woche haben Unbekannte Leergut aus den Räumlichkeiten eines Getränkemarktes in der Hahnenstraße in Horb gestohlen. In der Nacht auf Donnerstag sowie in der Nacht auf Samstag stahlen die bislang unbekannten Täter insgesamt mehr als fünf Duzend Leergutkästen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren