Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Pforzheim (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt sind zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 2:10 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung an der Ecke Bahnhofplatz/ Schlossberg zwischen zwei Personengruppen. Schließlich wurden ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger von mehreren bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Einer der beiden Männer wurde durch den Angriff schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zweite wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Angreifer flüchteten unerkannt in Richtung Schlosspark. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell