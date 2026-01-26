Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Schwerer Raub

Mühlacker (ots)

Am Freitagabend, sind eine Frau und ein Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete unerkannt mit einem erbeuteten Geldbetrag.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten zwei Mitarbeiter eines Supermarkts gegen 18:25 Uhr die Absicht, Einnahmen bei einer Bank in der Eckenweiherstraße einzuzahlen. Während sie sich noch auf dem Parkplatz des Geldinstituts aufhielten, trat ein maskierter Mann an das Fahrzeug der beiden Personen heran. Unter Vorhalt einer Waffe bedrohte der Täter die Mitarbeiter und raubte einen Geldbetrag. Ermittlungen zu dem genauen Geldbetrag und der Waffe dauern an.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach Zeugenaussagen handelt es sich um eine schlanke männliche Person im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Der Täter trug eine graue Sturmhaube und eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 in Verbindung zu setzen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell