PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Schwerer Raub

Mühlacker (ots)

Am Freitagabend, sind eine Frau und ein Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete unerkannt mit einem erbeuteten Geldbetrag.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten zwei Mitarbeiter eines Supermarkts gegen 18:25 Uhr die Absicht, Einnahmen bei einer Bank in der Eckenweiherstraße einzuzahlen. Während sie sich noch auf dem Parkplatz des Geldinstituts aufhielten, trat ein maskierter Mann an das Fahrzeug der beiden Personen heran. Unter Vorhalt einer Waffe bedrohte der Täter die Mitarbeiter und raubte einen Geldbetrag. Ermittlungen zu dem genauen Geldbetrag und der Waffe dauern an.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach Zeugenaussagen handelt es sich um eine schlanke männliche Person im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Der Täter trug eine graue Sturmhaube und eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 in Verbindung zu setzen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:30

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Pfefferspray an Schule versprüht

    Niefern-Öschelbronn (ots) - Am Freitag sind mehrere Schüler nach dem Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Niefern leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen versprühte ein Schüler, gegen 11:30 Uhr, in der in der Straße "Bischwiese" gelegenen Schule, die reizende Substanz auf der Schultoilette. Der Jugendliche befand sich offenbar mit zwei ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:48

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Freudenstadt - Während die Eigentümer für ein paar Stunden unterwegs waren, drangen Einbrecher am Freitagabend in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 16:30 - 20:00 Uhr gewaltsam über den Garten Zutritt zum Anwesen in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren