PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Pfefferspray an Schule versprüht

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Freitag sind mehrere Schüler nach dem Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Niefern leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versprühte ein Schüler, gegen 11:30 Uhr, in der in der Straße "Bischwiese" gelegenen Schule, die reizende Substanz auf der Schultoilette. Der Jugendliche befand sich offenbar mit zwei Bekannten alleine in den Räumlichkeiten. Im Anschluss wurde die Schultoilette und deren Umfeld durch sofortige Frischluftzufuhr ausreichend gelüftet, so dass keine Gefährdung mehr gegeben war. Dennoch verspürten vier Schüler leichtes Kratzen und Unwohlsein, so dass diese vor Ort noch vom Rettungsdienst untersucht wurden. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Der Schulbetrieb konnte fortgesetzt werden.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:48

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Freudenstadt - Während die Eigentümer für ein paar Stunden unterwegs waren, drangen Einbrecher am Freitagabend in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von 16:30 - 20:00 Uhr gewaltsam über den Garten Zutritt zum Anwesen in der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:44

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

    Pforzheim (ots) - Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt sind zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 2:10 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung an der Ecke Bahnhofplatz/ Schlossberg zwischen zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren