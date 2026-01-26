Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Pfefferspray an Schule versprüht

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Freitag sind mehrere Schüler nach dem Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Niefern leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versprühte ein Schüler, gegen 11:30 Uhr, in der in der Straße "Bischwiese" gelegenen Schule, die reizende Substanz auf der Schultoilette. Der Jugendliche befand sich offenbar mit zwei Bekannten alleine in den Räumlichkeiten. Im Anschluss wurde die Schultoilette und deren Umfeld durch sofortige Frischluftzufuhr ausreichend gelüftet, so dass keine Gefährdung mehr gegeben war. Dennoch verspürten vier Schüler leichtes Kratzen und Unwohlsein, so dass diese vor Ort noch vom Rettungsdienst untersucht wurden. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Der Schulbetrieb konnte fortgesetzt werden.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell