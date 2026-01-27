Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verletzter nach Streit: Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Nach einem verbalen Streit ist ein 35-jähriger Mann am Sonntagabend im Ortsteil Salzstetten von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der Mann gegen 22:45 Uhr in der Hauptstraße mit einer bislang unbekannten Gruppe Jugendlicher in einen Streit. Als der 35-Jährige die Örtlichkeit verlassen wollte, wurde er von 6 bis 8 Personen verfolgt und körperlich angegriffen. Hierbei traten und schlugen die Jugendlichen auf den Mann ein. Erst als seine Begleiter eingriffen, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen übernommen. Bei den Angreifern soll es sich um eine Gruppe von 6 bis 8 Jugendlichen mit schwarzen Haaren und südländischem Aussehen gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell