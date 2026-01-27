PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Verletzter nach Streit: Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Nach einem verbalen Streit ist ein 35-jähriger Mann am Sonntagabend im Ortsteil Salzstetten von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der Mann gegen 22:45 Uhr in der Hauptstraße mit einer bislang unbekannten Gruppe Jugendlicher in einen Streit. Als der 35-Jährige die Örtlichkeit verlassen wollte, wurde er von 6 bis 8 Personen verfolgt und körperlich angegriffen. Hierbei traten und schlugen die Jugendlichen auf den Mann ein. Erst als seine Begleiter eingriffen, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen übernommen. Bei den Angreifern soll es sich um eine Gruppe von 6 bis 8 Jugendlichen mit schwarzen Haaren und südländischem Aussehen gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 08:57

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Pforzheim - Im Verlauf des gestrigen Tages drangen Unbekannte in ein Wohnanwesen in der Pforzheimer Nordstadt ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die noch unbekannten Täter im Zeitraum von 13:45 - 20:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem Anwesen im ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:53

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall auf der Autobahn 8

    Pforzheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Transporter mit Ladefläche gegen 17:00 Uhr die Autobahn 8 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Nord wechselte der 19-jährige Fahrer von der rechten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:02

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Schwerer Raub

    Mühlacker (ots) - Am Freitagabend, sind eine Frau und ein Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete unerkannt mit einem erbeuteten Geldbetrag. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten zwei Mitarbeiter eines Supermarkts gegen 18:25 Uhr die Absicht, Einnahmen bei einer Bank in der Eckenweiherstraße einzuzahlen. Während sie sich noch auf dem Parkplatz des Geldinstituts aufhielten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren