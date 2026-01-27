Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Pforzheim - Im Verlauf des gestrigen Tages drangen Unbekannte in ein Wohnanwesen in der Pforzheimer Nordstadt ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die noch unbekannten Täter im Zeitraum von 13:45 - 20:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu einem Anwesen im Lindemannweg. Im Inneren stießen die Täter auf Schmuck und andere Wertgegenstände, die sie an sich nahmen, bevor sie das Gelände offenbar unbemerkt wieder verließen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf eine niedere fünfstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell