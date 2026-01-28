Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Unfall unter Alkoholeinfluss_ Test zeigt Wert von über 1,5 Promille

Hattingen (ots)

Mit einem Alkoholwert von über 1,5 Promille verursachte eine 39-jährige aus Herne am 27. Januar gegen 3:00 Uhr einen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen rangierte sie mit ihrem PKW der Marke Citroën in der Unionstraße und touchierte dabei einen geparkten PKW der Marke VW. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die 39-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Wert. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

