Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Einfamilienhaus ein_ Goldmünzen und Schmuck gestohlen

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Siepen kam es am 27. Januar in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:15 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurden Goldmünzen und Schmuck im mittleren dreistelligen Wert gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

