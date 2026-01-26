Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Terassentür auf

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Milsper Straße kam es zwischen dem 15. Januar 9:00 Uhr und dem 25. Januar 16:00 Uhr. Hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurde jedes Zimmer durchwühlt und nach Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell