Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Terassentür auf
Gevelsberg (ots)
Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Milsper Straße kam es zwischen dem 15. Januar 9:00 Uhr und dem 25. Januar 16:00 Uhr. Hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort wurde jedes Zimmer durchwühlt und nach Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell