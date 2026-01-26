PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen in Wohnung ein_ Bargeld und Schmuck gestohlen

Sprockhövel (ots)

Zu einem Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Steinklippe kam es zwischen dem 23. Januar, 14:00 Uhr und dem 25. Januar, 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck im hohen dreistelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023 2491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:16

    POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Schwelm (ots) - Zwischen dem 24.01.2026, 17:20 Uhr und 25.01.2026, 03:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine rückwärtige Kellertür im Erdgeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses am Lausitzer Weg auf. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Schmuck entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 07:45

    POL-EN: Einbruch in Fahrzeughalle der Feuerwehr

    Sprockhövel (ots) - Zwischen dem 22.01.2026, 20:30 Uhr und 23.01.2026, 09:15 Uhr, zerstörten unbekannte Täter ein Fensterelement eines Rolltores zur Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr in Sprockhövel am Rathausplatz und gelangten so in die Halle. Aus einem dortigen Einsatzfahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge bzw. Einsatzmittel entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren