Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen in Wohnung ein_ Bargeld und Schmuck gestohlen
Sprockhövel (ots)
Zu einem Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung im Mehrfamilienhaus in der Straße Steinklippe kam es zwischen dem 23. Januar, 14:00 Uhr und dem 25. Januar, 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck im hohen dreistelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023 2491662200 melden.
