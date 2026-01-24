Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Fahrzeughalle der Feuerwehr

Sprockhövel (ots)

Zwischen dem 22.01.2026, 20:30 Uhr und 23.01.2026, 09:15 Uhr, zerstörten unbekannte Täter ein Fensterelement eines Rolltores zur Fahrzeughalle der freiwilligen Feuerwehr in Sprockhövel am Rathausplatz und gelangten so in die Halle. Aus einem dortigen Einsatzfahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge bzw. Einsatzmittel entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662200 melden.(STO)

