Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall
Hattingen (ots)
Am Freitag, den 23.01.2026, gegen 11.45 Uhr, wartete eine 73-jährige Hattingerin in ihrem Pkw VW an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage in der Bochumer Straße. Hinter ihr befand sich ein 19-jähriger Hattinger in seinem Pkw Hyundai. Beim Umspringen der Lichtzeichenanlage fuhr der 19 Jährige der 73 Jährigen auf. Diese wurde dabei leicht verletzt. Die 73 Jährige konnte vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (CLA)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell