POL-EN: Hattingen: Zwei verletzte Personen und drei beteiligte Pkw bei Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen kam es auf der Kreuzung Martin-Luther-Straße/August-Bebel-Straße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen war am 22.1.2026 gegen 10:20 Uhr eine 69-jähriger Hattingerin mit ihrem Mercedes-Benz auf der Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Schulstraße unterwegs. Da zu diesem Zeitpunkt eine Störung der Ampel vorlag, war sie auf der vorfahrtsberechtigten Straße und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zu diesem Zeitpunkt waren auf beiden Fahrspuren der August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Hattingen ein 25-jähriger Bochumer mit seinem PKW der Marke Mini und ein 44-jähriger aus Hattingen mit seinem PKW der Marke Mini unterwegs und fuhren ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Sie missachteten die Vorfahrt, der Hattingerin, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Hattingerin und der Hattinger in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Noch während der Unfallaufnahme konnte die Störung der Lichtzeichenanlage behoben werden.

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal deutlich, dass es bei einer Störung oder eines Ausfalls einer Ampel die Regelung von Verkehrszeichen oder die allgemeine Vorwärtsregelung gilt.

