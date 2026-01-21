Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der L546; etwa 30.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Audi-Fahrer die L546 von Reilingen kommend in Fahrtrichtung Neulußheim. Auf Höhe eines Restaurants beabsichtigte er, im Weiteren nach links abzubiegen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er hierzu sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Audi ins Heck. Durch den Aufprall wurde der 24-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige wurde nach der medizinischen Versorgung vor Ort entlassen. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Hockenheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell