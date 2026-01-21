PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: 15.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Person nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 18:10 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als er von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechselte, übersah er hierbei den auf der rechten Fahrspur befindlichen Audi einer 25-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Audi geriet durch den Kontakt ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Die 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu, die vor Ort durch Rettungskräfte behandelt wurden. Um den Audi wieder in Fahrtrichtung zu bringen, musste der Verkehr durch eine Streifenwagenbesatzung kurzzeitig herabgebremst werden. Es kam zu keinen weiteren nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

