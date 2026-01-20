PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ausstellungsstücke im Kino beschädigt

Heidelberg (ots)

Ein 44-jähriger Mann beschädigte am Montagabend in einem Kino in der Heidelberger Bahnstadt mehrere Exponate.

Der Mann setzte sich kurz vor 23 Uhr in dem Lichtspielhaus in der Eppelheimer Straße auf mehrere Exponate, die in einem abgesperrten Bereich aufgestellt waren. Daraufhin fiel der Mann samt den Ausstellungsstücken zu Boden, wodurch diese beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro. Anschließend entfernte sich der 44-Jährige eilig von der Örtlichkeit. Er konnte jedoch wenig später von einer Polizeistreife in der Straße Langer Anger angetroffen und festgenommen werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 44-jährigen Mann. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

