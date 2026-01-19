Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall zwischen zwei LKW, PM Nr. 2

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6199364 kam es am heutigen Montagmittag, gegen 13:45 Uhr, zu einer Kollision zweier LKW auf der A 6, zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Fahrtrichtung Heilbronn. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge kollidierte ein 39-jähriger IVECO-Fahrer, vermutlich aufgrund zu geringen Abstandes und einer im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellten Alkoholisierung, mit einem vorausfahrenden LKW (SCANIA/Sattelzug) eines 59-jährigen Mannes. Aufgrund der Kollision brach, an dem mitgeführten und mit einem PKW beladenen Anhänger des IVECO, eine Sicherung. Infolgedessen fiel der nunmehr nicht mehr gesicherte PKW von der Ladefläche. Der IVECO selbst war aufgrund des sich ergebenen Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste letztlich von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Der beteiligte SCANIA erlitt lediglich Beschädigungen am Sattelauflieger. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden des Unfallgeschehens beläuft sich auf ca. 14- 15.000 Euro. Vorsorglich wurde bei dem Unfall auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, weshalb es zeitweise auch zur kompletten Fahrbahnsperrung kam. Die letzten Sperrmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme als auch den erforderlich gewordenen Aufräumarbeiten stand, konnten um 15:42 Uhr aufgehoben werden.

