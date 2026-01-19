Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall zwischen zwei LKW, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der A 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn ein Unfall, bei dem zwei LKW beteiligt waren.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge kollidierten zwei LKW aus bislang unklarer Ursache miteinander. Einer der LKW hatte einen PKW geladen, der durch die Kollision von der Ladefläche fiel. Verletzt wurde niemand.

Weitere Informationen zum genauen Unfallhergang, dem Schadensausmaß und den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, weshalb derzeit die Fahrbahn komplett gesperrt ist.

Aufgrund der Sperrung im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kann es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

