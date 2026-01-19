PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall zwischen zwei LKW, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der A 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn ein Unfall, bei dem zwei LKW beteiligt waren.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge kollidierten zwei LKW aus bislang unklarer Ursache miteinander. Einer der LKW hatte einen PKW geladen, der durch die Kollision von der Ladefläche fiel. Verletzt wurde niemand.

Weitere Informationen zum genauen Unfallhergang, dem Schadensausmaß und den beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, weshalb derzeit die Fahrbahn komplett gesperrt ist.

Aufgrund der Sperrung im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kann es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:51

    POL-MA: Mannheim: Wohnmobil entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, ein im Stadtteil Oststadt abgestelltes graues Wohnmobil der Marke Fiat-Ducato-Basis. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Ludwig-Ratzel-Straße, Höhe Bassermannstraße, geparkt. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren