Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person im Baustellenbereich aufgefunden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann in einer Baugrube einer frei zugänglichen Baustelle an der Ecke Alte Leimengrube/Langgewannstraße aufgefunden.

Gegen 21:45 Uhr nahm ein Anwohner Hilferufe von der dortigen Baustelle wahr und setzte beim Erblicken eines verletzten Mannes im Alter von 28 Jahren umgehend einen Notruf ab. Der junge Mann wies beim Eintreffen der Einsatzkräfte mehrere lebensgefährliche Pfählungsverletzungen aufgrund von Bewehrungsstangen der Bodenplatte in der Baugrube auf. Zwischenzeitlich befindet sich der 28-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Vor Ort waren neben Einsatzkräften des Polizeireviers Ladenburg auch die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Ladenburg sowie der Gemeinde Mühlhausen und medizinische Rettungskräfte im Einsatz.

Wie sich der 28-Jährige diese Verletzungen zugezogen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Verletzungen mitteilen können oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

