Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte verunreinigen Sporthallen der Grundschule mit Feuerlöscher - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten bislang Unbekannte die Sporthalle einer Neckargemünder Grundschule in der Banngartenstraße und verunreinigten die Hallen durch das Versprühen des Inhalts von Feuerlöschern.

In der Zeit von Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 08:00 Uhr, verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft unberechtigt Zugang zur Sporthalle der Grundschule. Dort holten sie sich zwei Feuerlöscher vom Eingangsbereich sowie aus dem Untergeschoss an und versprühten dann den Inhalt in der Halle. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt den beiden Feuerlöschern in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06223 9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

