POL-MA: Mannheim: Wohnmobil entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, ein im Stadtteil Oststadt abgestelltes graues Wohnmobil der Marke Fiat-Ducato-Basis. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Ludwig-Ratzel-Straße, Höhe Bassermannstraße, geparkt. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 0621/441125 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

