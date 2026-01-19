Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnmobil entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, ein im Stadtteil Oststadt abgestelltes graues Wohnmobil der Marke Fiat-Ducato-Basis. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Ludwig-Ratzel-Straße, Höhe Bassermannstraße, geparkt. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 0621/441125 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell