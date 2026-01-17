Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung 2026 der Jugendfeuerwehr Adelheidsdorf-Großmoor

Am 14.01.2026 begrüßte Jugendwart Tom Schrader die jugendlichen Mitglieder der Jugendfeuerwehr Adelheidsdorf-Großmoor, die Eltern, Betreuer und Gäste wie Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, die Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehren Adelheidsdorf und Großmoor Olaf Rebmann und Timm Conrad und den stellvertretenden Gemeindejugendwart Pierre Strock. Claudia Sommer bedankte sich in ihren Grußworten bei den Jugendlichen und betonte nicht nur ihre überdurchschnittliche Motivation, sondern auch ihre Bedeutung in der zukünftigen Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren. Anschließend hielt Tom Schrader den Jahresbericht für das vergangene Jahr: Die Jugendfeuerwehr besteht zurzeit aus acht Jungen und sechs Mädchen. Im Jahr 2025 wurden drei Mitglieder aufgenommen und zwei ehemalige Mitglieder in die Einsatzabteilungen der Ortsfeuerwehren Adelheidsdorf und Großmoor überführt. In insgesamt 45 Diensten und Veranstaltungen arbeiteten die Mitglieder an ihren Fähigkeiten, nahmen an Spielen und Wettbewerben teil und unterstützten die Aktiven etwa bei der Strauchanfuhr zum Osterfeuer oder bei den Laternenumzügen. Als Highlight des Jahres konnte Tom Schrader das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager im Freibad Papenhorst nennen, bei welchem Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis und dem europäischen Ausland zusammenkamen. Die Jugendsprecherinnen Reika Conrad und Anna-Lena Forkmann gingen in ihrem Bericht unter anderem näher auf das Zeltlager ein. So hatten die Jugendlichen die Möglichkeit an handwerklichen Workshops, Nachtwanderungen und einer Reihe an Spielen teilzunehmen. Im Anschluss an die Berichte und den weiteren offiziellen Teil konnte Tom Schrader alle Anwesenden zu Hotdogs einladen.

