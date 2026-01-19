Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Berauschter E-Scooter-Fahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord kontrollierte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf der Brückenstraße unterwegs war. Die Polizei stoppte den Jugendlichen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Im Kontrollgespräch um kurz nach 3:15 Uhr ergaben sich Hinweise auf eine akute Drogenbeeinflussung bei ihm. Als die Streife ihm dies mitteilte, gab der Jugendliche vor, den E-Scooter abstellen zu wollen. Jedoch sprang er plötzlich auf das Fahrzeug und versuchte zu fliehen. Ein Polizeibeamter rannte hinterher und konnte den Jugendlichen nach einer kurzen Verfolgung einholen und stoppen. Gegen seine darauf folgende vorläufige Festnahme widersetzte sich der 16-Jährige und versuchte mehrfach sich loszureißen. Letztlich konnte der Jugendliche festgenommen und zur Wache gebracht werden. Ein Urintest zeigte sich positiv auf Cannabis, weshalb der 16-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

