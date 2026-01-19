PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden ereigneten sich am Samstag mehrere Unfälle im Huberweg. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr gegen 5 Uhr ein 29-Jähriger mit einem Mercedes-Benz auf dem Huberweg in Richtung L 536. Mutmaßlich aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit diesem gegen eine Straßenlaterne. Bei nachfolgenden Rangiermanövern fuhr der Mann gegen einen Zaun sowie ein Einfahrtstor und beschädigte diese. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Trotz erheblicher Schäden am Fahrzeug fuhr der Mann weiter. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung auf der Talhausstraße fahrend feststellen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 29-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann musste mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten und eine Weiterfahrt untersagt. Durch den Unfall wurde der Mercedes derart beschädigt, dass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausliefen. Diese musste in der Folge aufwändig gereinigt werden. Der Fahrer muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Unfallflucht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

