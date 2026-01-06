PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand eines Einfamilienhauses in Trier Euren

Trier (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Trier Euren. Durch die Berufsfeuerwehr Trier und die freiwilligen Feuerwehren aus Zewen, Euren, Kürenz, Olewig und Irsch konnte der Brand in einem mehrstündigen Einsatz gelöscht werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

