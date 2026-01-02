Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Bilanz der Silvesternacht in Trier

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

In der Silvesternacht 2025 setzte die Polizei Trier erneut auf ihr bewährtes Einsatzkonzept und war mit zusätzlichen Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Wittlich auf die bevorstehenden Einsätze vorbereitet. Wie in den Vorjahren lagen die Einsatzschwerpunkte insbesondere im Bereich der Innenstadt.

Die eingerichtete Böllerverbotszone auf dem Hauptmarkt wurde eingehalten. Das Silvestergeschehen verlagerte sich überwiegend in die Simeonstraße, wo sich im Bereich der Porta Nigra zeitweise bis zu 1.000 Menschen versammelten, um den Jahreswechsel zu feiern und auf das neue Jahr anzustoßen.

Bereits gegen 20 Uhr ergingen bei der Polizei Trier Meldungen, bei denen sich schnell zeigte, dass nicht jeder Feuerwerkskörper ausschließlich zur Bewunderung gedacht war. Zwei Männer im Alter von 27 und 32 Jahren feuerten Feuerwerkskörper auf Passanten ab. Beide zeigten sich trotz einer Gefährderansprache uneinsichtig und aggressiv, sodass sie zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen wurden und den Jahreswechsel in einer Gewahrsamszelle verbrachten.

Auch kurz nach Mitternacht wurden in der Simeonstraße erneut Böller und Raketen auf Menschenmengen abgeschossen - diesmal aus den Reihen einer siebenköpfigen Jugendgruppe. Der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt, sodass sie die Innenstadt verlassen mussten.

Gegen 00:39 Uhr wurde von einem Passanten mitgeteilt, dass soeben ein junger Mann, südländisches Erscheinungsbild, mit möglicherweise einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen habe. Eine genaue Beschreibung der Person oder Konkretisierung der mutmaßlichen Waffe erfolgte nicht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Trier unter 0651 983-44150.

Im Bereich der Sickingenstraße mussten Einsatzkräfte rund um Mitternacht die Durchfahrt für etwa eine Stunde sperren, um eine Rettungsgasse in Richtung Petrisberg sicherzustellen. Zahlreiche Schaulustige hatten dort verkehrsbehindernd geparkt, um von der beliebten Aussichtskurve das Feuerwerk über der Stadt zu genießen.

Bereits vor 1 Uhr war deutlich zu erkennen, dass sich die Straßen leerten und sich die Party in Richtung Bars und Nachtclubs verlagerte. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es vereinzelt zu kleineren Auseinandersetzungen - jedoch nichts, was das übliche Wochenendniveau überschritten hätte. Unterm Strich verlief die Silvesternacht in Trier aus polizeilicher Sicht ruhig. Größere Zwischenfälle blieben aus, ebenso Angriffe auf Einsatzkräfte oder Verletzte in den eigenen Reihen. So konnte das neue Jahr für alle Beteiligten weitgehend sicher beginnen.

Die Polizei Trier wünscht allen einen guten Start in das neue Jahr 2026. Bleiben Sie gesund! Wir sind wie gewohnt für Sie da.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell