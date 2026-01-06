Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zeugen gesucht: Falschfahrer auf der A1 gefährdet weiteren Verkehrsteilnehmer

Schweich (ots)

Am 05.01.2026 wurde der Polizei um 23:54 Uhr ein Falschfahrer auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Schweich gemeldet. Der Falschfahrer hat laut Mitteilung die linke Fahrspur der Richtungsfahrbahn Koblenz in Richtung Saarbrücken befahren. Hierbei kam es zu einer Gefährdung eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Durch die Autobahnpolizei Schweich wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet, dass Zeugen, die Hinweise zu der Falschfahrt geben können oder selbst gefährdet worden sind, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter der Rufnummer 06502 91650 oder per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de melden.

