POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 8:30 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Dannheckerstraße und entwendeten unter anderem mehrere Tausend Euro Bargeld. Der Wohnungsinhaber bemerkte nach seiner Rückkehr die aufgebrochene Wohnungstür und verständigte umgehend die Polizei. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Neben dem Bargeld nahmen die Unbekannten auch Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro mit. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, welche Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

