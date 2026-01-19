Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Mehrere Unfälle verursacht und weitergefahren, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag verursachte ein Autofahrer gegen 12:30 Uhr auf der Autobahn 6 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere Unfälle. Der Fahrer setzte seine Fahrten einfach fort, ohne anzuhalten.

Ersten Unfallermittlungen zufolge kollidierte das Auto des Mannes schließlich kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt auf dem rechten Fahrstreifen mit einem LKW. Das Auto wurde dadurch gegen die Leitplanke geschleudert und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Weitere Informationen zu den Unfallhergängen sowie den Beteiligten liegen bislang noch nicht vor. Das Auto des Unfallverursachers ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wurden vorübergehend der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Nach Abschluss der Fahrbahnreinigung konnten die Sperrungen gegen 14:40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell