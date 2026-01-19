PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Mehrere Unfälle verursacht und weitergefahren, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag verursachte ein Autofahrer gegen 12:30 Uhr auf der Autobahn 6 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere Unfälle. Der Fahrer setzte seine Fahrten einfach fort, ohne anzuhalten.

Ersten Unfallermittlungen zufolge kollidierte das Auto des Mannes schließlich kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt auf dem rechten Fahrstreifen mit einem LKW. Das Auto wurde dadurch gegen die Leitplanke geschleudert und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Weitere Informationen zu den Unfallhergängen sowie den Beteiligten liegen bislang noch nicht vor. Das Auto des Unfallverursachers ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wurden vorübergehend der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Nach Abschluss der Fahrbahnreinigung konnten die Sperrungen gegen 14:40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:06

    POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall zwischen zwei LKW, PM Nr. 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmittag gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der A 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn ein Unfall, bei dem zwei LKW beteiligt waren. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge kollidierten zwei LKW aus bislang unklarer Ursache miteinander. Einer der LKW hatte einen PKW geladen, der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:51

    POL-MA: Mannheim: Wohnmobil entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, ein im Stadtteil Oststadt abgestelltes graues Wohnmobil der Marke Fiat-Ducato-Basis. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Ludwig-Ratzel-Straße, Höhe Bassermannstraße, geparkt. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren