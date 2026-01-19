Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Treppenabgang von Schule

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Mülltonne in einem Treppenabgang einer Schule in der Wiesbadener Straße in Brand, wodurch das Gebäude beschädigt wurde. Ein Zeuge bemerkte das Feuer glücklicherweise und verständigte die Rettungskräfte. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und dadurch Schlimmeres verhindern. Es entstand jedoch an der Schule ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Zeuge beobachtete kurz vor dem Brandausbruch zwei Jugendliche, welche auf dem Schulgelände Feuerwerkskörper zündeten. Ob diese den Brand verursacht haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.

