POL-MA: Mannheim: 47-Jähriger von zwei Unbekannten angegriffen, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwei unbekannte Männer attackierten am Samstagabend gegen 19:00 Uhr einen 47-jährigen Passanten, welcher in der Lutherstraße unterwegs war. Die Unbekannten sprachen den 47-Jährigen zunächst an und wollten diesem Betäubungsmittel verkaufen. Nachdem der Mann das Angebot ablehnte, forderten die Unbekannten diesen auf, weiterzugehen. Da er der Aufforderung nicht nachkam, zog einer der Beiden ein Pfefferspray aus der Tasche und sprühte dem 47-Jährigen damit unvermittelt ins Gesicht. Weiterhin schlugen die Unbekannten dem Mann mit einem noch unbekannten Gegenstand gegen den Hinterkopf, wodurch er eine Platzwunde erlitt. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in Richtung Lupinenstraße. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 170 cm groß, korpulent, 30 bis 40 Jahre alt, keinen Bart, kurze dunkle Haare, trug einen weißen Pullover und eine schwarze Hose

Täter 2: 180 bis 185 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, trug einen weißen Pullover und eine dunkle Hose

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt such nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/3301-0 zu melden.

