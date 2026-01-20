Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Auto und Fahrrad an Tankstellenausfahrt

Heidelberg (ots)

Am Montag wollte um kurz nach 9 Uhr eine 32-Jährige mit ihrem Mazda von einem Tankstellengelände nach rechts in die Eppelheimer Straße ausfahren. Dabei vergewisserte sie sich, dass sich von links keine Verkehrsteilnehmenden nähern. Dabei übersah sie einen 14-jährigen Jungen, der sich mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg von rechts dem Auto näherte. Ein Stromhäuschen verdeckte der Frau die Sicht, sodass sie den verkehrswidrig auf dem Gehweg fahrenden Jugendlichen nicht bemerkte. Die Frau vergewisserte sich jedoch nicht mehr, ob auch von rechts alles frei war und fuhr los. Just in dem Moment querte der Radfahrer die Ausfahrt. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 14-Jährige prallte seitlich mit der Motorhaube zusammen und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

