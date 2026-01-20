PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto am Montagmorgen im Stadtteil Wieblingen zog sich ein 62-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu.

Der 62-Jährige war gegen 7:40 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Pfälzer Straße in Richtung der Straße Am Lerchenbuckel unterwegs. An der Kreuzung zur Elisabethstraße nahm er einem von rechts aus der Elisabethstraße kommenden 55-jährigen Dacia-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 62-jährige Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen am Rücken zu. Er wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften medizinisch versorgt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

