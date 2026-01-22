Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Täter brechen in Wohnung ein_ Bargeld aus Geldbörse gestohlen

Ennepetal (ots)

Bargeld wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße am 21.1.2026 in der Zeit zwischen 11:35 Uhr und 11:45 Uhr gestohlen. Nach ersten Angaben hebelten die Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort öffneten sie Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Aus einer Geldbörse wurde Bargeld gestohlen.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell