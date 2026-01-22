Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Gemeinsam für ein sicheres Zuhause_ Treffen mit hiesigen Betrieben zum Einbruchschutz

Gemeinsam für ein sicheres Zuhause und einen sicheren Ennepe-Ruhr-Kreis. Vor diesem Hintergrund trafen sich am 21.01.2026, gegen 13:00 Uhr, Vertreterinnen und Vertreter aus Betrieben des Ennepe-Ruhr Kreises im Zentralgebäude der Polizei in Ennepetal. Gemeinsam ging es vorrangig mit Kriminalhauptkommissarin Kirsten Gehrisch von der Kriminalprävention um einen gemeinsamen fachlichen Austausch. Zielsetzung aller Beteiligten ist es, die Bürgerinnen und Bürger noch besser gegen Einbrüche zu schützen. Auf der Internetseite https://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/ finden sich genau diese Betriebe, die auf der Errichterliste u.a. für Schutzvorrichtungen oder Überwachungssysteme als zertifizierte Betriebe beim Landeskriminalamt verzeichnet sind. Im Ennepe-Ruhr Kreis gibt es sechs heimische Betriebe, die auf dieser Errichterliste zu finden sind. Bei dem heutigen Treffen waren Vertreterinnen und Vertreter der Firmen Harnisch ( Herdecke), Tischlerei Kern (Ennepetal), Firma Möller Elektronik (Ennepetal) und die Tischlerei Siepmann aus Gevelsberg vertreten. Die Tischlerei Klein aus Ennepetal und die Tischlerei Kleine aus Gevelsberg sind ebenfalls auf der Liste zu finden. Gemeinsam mit der Kriminalprävention der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises beraten diese Firmen Bürgerinnen und Bürger die Opfer eines Einbruchs geworden sind oder sich präventiv schützen wollen. Haben auch Sie Interesse, ihr Eigenheim besser zu schützen, dann schauen Sie auf der Internetseite https://www.k-einbruch.de/ vorbei oder vereinbaren sie einen Termin mit unserer Kriminalprävention (0233391669211 oder 0233391669212) und/ oder auch mit einem der verzeichneten Betriebe. Wenn sie als Betrieb Interesse daran haben auch auf die Liste als zertifizierter Betrieb zu kommen, dann Kontaktieren sie unsere Kriminalprävention unter der oben genannten Telefonnummer.

