Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Festnahme nach Einbrüchen, 30- Jähriger in Untersuchungshaft

Rheine (ots)

In der Nacht von Freitag (09.01.) auf Samstag (10.01.) gegen 03.10 Uhr hat eine Streifenbesatzung einen 30-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht für mehrere Einbrüche in Arztpraxen in Rheine in der vergangenen Woche verantwortlich zu sein.

Die Vorgehensweise des vorerst unbekannten Täters dazu, war in allen Fällen gleich: es sind Scheiben mit einem Stein eingeworfen worden, um in die Gebäude gelangen.

Aufgrund einer Personenbeschreibung durch eine Videoüberwachung aus einem Einbruch der letzten Woche und Zeugenaussagen, konnte der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag durch eine aufmerksame Streifenbesatzung erkannt und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Zeitgleich ist ein Einbruch in unmittelbarer Nähe zum Kontrollort am Notruf gemeldet worden. Zeugenaussagen und die Spurenlage sprechen dafür, dass der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz, auch dafür als Täter in Frage kommt. Er ist vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden. Er ist nun in Untersuchungshaft.

Insgesamt werden ihm bisher drei vollendete Einbrüche und zwei Einbruchsversuche zur Last gelegt. Zur Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell