Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

In Rheine sind von unbekannten Tätern am Wochenende drei Fahrzeuge angegangen worden.

Auf dem Parkplatz des Emsland-Gymnasiums an der Bühnertstraße wurde zwischen Samstag (10.01.), 16.00 Uhr und Sonntag (11.01.), 15.45 Uhr an einem Opel Corsa das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Das Fahrzeug wurde durchsucht. Die Unbekannten entwendeten daraus ein Diagnosegerät für Fahrzeuge. Der Wert liegt im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich. Außerdem beschädigten die Täter den Tankdeckel sowie den Schaltknüppel des Fahrzeugs.

An einem Audi A 4, der ebenfalls auf dem Parkplatz des Emslandgymnasiums abgestellt war, wurde der Außenspiegel abgebrochen.

An der Ochtruper Straße wurden zwischen Samstag (10.01.), 20.00 Uhr bis Sonntag (11.01.), 15.30 Uhr zwischen der Hünenborgstraße und der Brechtestraße die Scheiben eines VW Golf eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Kletterausrüstung entwendet. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu einem der oben genannten Fälle machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell