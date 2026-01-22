Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall mit Personenschaden_ Fahrer flüchtet und lässt verletzten Radfahrer zurück

Herdecke (ots)

Verletzt wurde ein 21-jähriger Radfahrer aus Herdecke bei einem Verkehrsunfall auf der Poststraße am 21.01.2026, gegen 18:20 Uhr. Ein Pkw-Fahrer, der mit dem Fahrradfahrer kollidierte, entfernte sich jedoch nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Auch eine Schadensregulierung wurde nicht eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen war der 21-jährige mit seinem Fahrrad auf der Poststraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr unterwegs. Aus der Harkortstraße kam zu diesem Zeitpunkt ein silberner Kleinwagen und missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zuerst auf das Fahrzeugdach und dann zur Boden geschleudert wurde. Der männliche Fahrzeugführer hielt kurz an, schaute nach dem Radfahrer, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle ohne Hilfe zu leisten. Aktuell ist bekannt, dass der Fahrer des PKW circa 1,80 m groß, schlank und kurze Haare gehabt haben soll. Das Alter wird auf circa 40 Jahre geschätzt. Zusätzlich meldete eine aufmerksame Zeugin, dass auf dem Beifahrersitz ein Kleinkind gesessen habe. Der Radfahrer kam verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die umfangreichen Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell